Top 5 des pantalons estivaux pour les réfractaires aux shorts

Alors que les robes d'été et autres pièces qui dévoilent la peau peuvent être des incontournables de l'été, tout le monde n'aime pas porter des shorts.

La bonne nouvelle? Il n'y a aucune règle selon laquelle les pantalons doivent être réservés pour les mois les plus froids. “En tant que styliste en Arizona, j'ai tellement de clients qui ne veulent pas porter de shorts pendant les mois d'été et qui ont besoin d'alternatives à la mode, flatteuses et surtout confortables”, déclare Abigail Valentine, styliste personnelle et fondatrice du Joie et la Saint-Valentin. Les pantalons peuvent également être utiles pendant l'été pour de nombreuses autres raisons, par exemple, si vous guérissez d'un vilain coup de soleil, si vous voulez éviter les piqûres de moustiques ou si vous assistez à un événement avec un code vestimentaire. Continuez à lire pour entendre les stylistes sur les meilleurs pantalons à porter en été si vous n'aimez pas les shorts.

Le lin pour rester au frais et être élégant

Dans l'ensemble, tous les stylistes ont nommé le lin comme l'un de leurs tissus d'été préférés, et avec raison. Comme il est tissé de manière lâche, il permet à la chaleur corporelle de s'échapper rapidement pour que vous puissiez rester au frais et au sec. Sans oublier, il incarne l'élégance sans effort. La beauté des pantalons en lin est qu'ils sont faciles à habiller ou à habiller, selon l'occasion. Portez-les avec des sandales plates en cuir à brides et un t-shirt ou un débardeur basique pour un déjeuner décontracté entre amis, ou créez un ensemble chic avec un chemisier assorti et des mules à talons blocs pour une soirée. Comme le souligne Valentine, les pantalons en lin peuvent également être trouvés dans des styles élégants, comme ceux de Reformation, ou des styles fluides et décontractés, comme cette paire d'Athleta.

Les pantalons à jambes larges pour une circulation d'air optimale

Les pantalons à jambes larges sont une évidence les après-midi collants car ils offrent beaucoup de circulation d'air. Étant donné que la silhouette à jambe large offre beaucoup de drame, Valentine note que vous pouvez l'associer à des pièces plus simples comme un t-shirt basique et des sandales neutres, surtout si vous optez pour un pantalon dans un motif amusant. Idéalement, portez votre pantalon large avec des hauts ajustés pour compenser la forme fluide et évasée.

Les pantalons palazzo pour une ambiance de vacances

Considérez ce style comme l'équivalent pantalon d'une robe longue : sa silhouette fluide dégage une ambiance de vacances majeure. “Bien qu'ils soient techniquement des pantalons, ils ressemblent à une jupe”, explique Jaquelyn Wahidi, une styliste personnelle basée à San Diego. “Avec tout l'espace supplémentaire, vous obtenez une bonne circulation d'air. Et les pantalons palazzo sont facilement habillés avec des talons et des bijoux, de sorte qu'ils peuvent être portés au travail ou à un bon dîner.” Comme le style à jambes larges, les pantalons palazzo sont super fluides, c'est pourquoi Wahidi recommande de les porter avec une chemise structurée et bien ajustée pour un équilibre visuel et pour accentuer votre taille.

Les pantacourts en coton pour le confort et le style

Vous ne pouvez pas vous tromper avec un pantacourt en coton en été – le matériau respirant et la longueur raccourcie vous permettent de rester à l'aise. Sans oublier que ce style permet de montrer plus facilement ces jolis coins d'été. Ayah Kajouk, fondatrice de la marque Aya Mana ligne de vêtements, déclare : “J'ai vu des femmes marcher sur la promenade le soir en portant l'une de ces chaussures avec des sandales à talons mi-hauts et une chemise boutonnée à col licou. Cette tenue se situe entre classe et décontracté.” Pour un look élégant et confortable, optez pour les pantalons courts à coupe large de Maeve, disponibles en différentes couleurs et imprimés.

Les jeans blancs déchirés pour rester cool et stylé

Les jeans blancs sont si frappants contre un bronzage, mais un denim épais peut être un peu lourd lorsque les températures montent en flèche. C'est pourquoi les stylistes conseillent d'opter pour une paire en détresse, comme les jean droit baggy de Madewell. Les trous fournissent une ventilation indispensable. Associez ce jean à un t-shirt rayé, un débardeur à motif boutonné ou un pull en tricot ample à épaules dénudées pour les barbecues dans le jardin et autres rencontres décontractées.

Au final, il n'y a pas de règle qui dit que vous devez porter des shorts pendant l'été. Avec ces alternatives élégantes et confortables, vous pouvez rester au frais et branché tout en couvrant les zones que vous préférez. Alors n'hésitez pas à essayer ces différents styles de pantalons cet été !

