Tout est plus grand ici : 17 photos d’animaux et d’objets qui dépassent la taille normale

Découvrez 17 photos surprenantes d'animaux et d'objets dont la taille dépasse l'ordinaire. De quoi vous faire sentir tout petit face à ces géants !

1. Les chiens de race géante

Les chiens de race géante, tels que les dogues allemands, les saint-bernards ou encore les lévriers irlandais, peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Certains spécimens dépassent même les 80 cm au garrot et pèsent plus de 100 kg. Ces animaux majestueux sont souvent très attachants et protecteurs envers leur famille.

Voici quelques exemples de chiens géants :

Zeus , un dogue allemand qui mesurait 1,12 mètre au garrot et détient le record du monde du chien le plus grand.

, un dogue allemand qui mesurait 1,12 mètre au garrot et détient le record du monde du chien le plus grand. Benson , un saint-bernard pesant 120 kg et mesurant 95 cm au garrot.

, un saint-bernard pesant 120 kg et mesurant 95 cm au garrot. Great George, un lévrier irlandais mesurant 1,09 mètre au garrot.

2. Les légumes géants

Les légumes géants sont le résultat de techniques de culture spécifiques et d'un travail acharné de la part des jardiniers. Certains records sont tout simplement incroyables, comme une citrouille pesant plus d'une tonne ou un oignon de 8 kg.

Voici quelques exemples de légumes géants :

La citrouille géante de Beni Meier, pesant 1 054 kg et détenant le record du monde.

de Beni Meier, pesant 1 054 kg et détenant le record du monde. L'oignon géant de Tony Glover, pesant 8,15 kg et détenant également le record du monde.

de Tony Glover, pesant 8,15 kg et détenant également le record du monde. La carotte géante de Chris Qualley, mesurant 6,24 mètres de long et détenant le record du monde.

3. Les poissons géants

Les océans abritent des créatures gigantesques, dont certaines espèces de poissons qui atteignent des tailles impressionnantes. Parmi eux, on peut citer le requin-baleine, le poisson-lune ou encore le poisson-remora.

Voici quelques exemples de poissons géants :

Le requin-baleine , le plus grand poisson du monde, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de long et peser plus de 20 tonnes.

, le plus grand poisson du monde, pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres de long et peser plus de 20 tonnes. Le poisson-lune , également appelé Mola mola, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser près de 2 tonnes.

, également appelé Mola mola, pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser près de 2 tonnes. Le poisson-remora, pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peser près de 300 kg.

4. Les statues géantes

Les statues géantes sont des œuvres d'art impressionnantes qui témoignent du talent et de la créativité des artistes. Parmi les plus célèbres, on peut citer la statue de la Liberté, le Christ Rédempteur ou encore le Bouddha du temple de Leshan.

Voici quelques exemples de statues géantes :

La statue de la Liberté , située à New York, mesurant 46 mètres de haut (93 mètres avec son socle) et pesant 225 tonnes.

, située à New York, mesurant 46 mètres de haut (93 mètres avec son socle) et pesant 225 tonnes. Le Christ Rédempteur , situé à Rio de Janeiro, mesurant 30 mètres de haut (38 mètres avec son socle) et pesant 635 tonnes.

, situé à Rio de Janeiro, mesurant 30 mètres de haut (38 mètres avec son socle) et pesant 635 tonnes. Le Bouddha du temple de Leshan, situé en Chine, mesurant 71 mètres de haut et pesant plus de 1 000 tonnes.

5. Les objets du quotidien en version XXL

Enfin, certains objets du quotidien peuvent également être déclinés en version géante pour le plaisir des yeux ou pour des événements spéciaux. Parmi eux, on peut citer les gâteaux d'anniversaire géants, les hamburgers XXL ou encore les ballons de baudruche géants.

Voici quelques exemples d'objets du quotidien en version XXL :

Le gâteau d'anniversaire géant de l'émission américaine Cake Boss, pesant près de 3 tonnes et mesurant 3 mètres de haut.

de l'émission américaine Cake Boss, pesant près de 3 tonnes et mesurant 3 mètres de haut. Le hamburger XXL du restaurant américain Mallie's Sports Grill & Bar, pesant 74 kg et mesurant 60 cm de diamètre.

du restaurant américain Mallie's Sports Grill & Bar, pesant 74 kg et mesurant 60 cm de diamètre. Le ballon de baudruche géant de l'artiste Anish Kapoor, mesurant 10 mètres de diamètre et pesant près de 5 tonnes.

