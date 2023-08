Transformez votre sac à main en un accessoire de créateur en suivant ces 5 astuces recommandées par les stylistes

Comment rendre votre sac abordable plus chic et luxueux

Presque chaque fois que nous ouvrons les réseaux sociaux, il y a un nouveau “it” bag. L'été, c'est un sac à main en rotin ; à l'automne, c'est un sac à bandoulière beige ; en hiver, c'est un fourre-tout texturé ; et au printemps, c'est quelque chose de brillant et d'amusant. Malheureusement, notre budget ne nous permet pas d'acheter un nouveau sac de créateur chaque saison. Au contraire, la plupart d'entre nous peuvent difficilement se permettre de rafraîchir leur sac à main une fois par an. Mais avec la bonne stratégie d'achat et des conseils de style, vous n'en avez pas besoin. Avant, nous avons interrogé les pros pour savoir comment donner à des sacs abordables un aspect design. Mémorisez quelques conseils sur les matériaux, la structure et d'autres détails, et vos tenues paraîtront instantanément beaucoup plus chères.

1. Choisissez des matériaux et des détails lourds

Les sacs de créateurs, tout comme les vêtements de créateurs, ont un certain poids. Donc, si vous pouvez trouver un sac avec du matériel lourd, il aura l'air plus cher. « Qu'ils soient polis ou mats, recherchez des accessoires en or, en argent ou en bronze qui ont du poids et qui ont l'air pointus », explique la styliste d'image certifiée Elizabeth Kosich, fondatrice de Elizabeth Kosich Stylisme. “Recherchez également les pieds en métal au bas du sac, une touche haut de gamme que l'on retrouve souvent sur les sacs à main de luxe.” Faites également attention à la couleur du métal : s'il est anormalement brillant ou brillant, il pourrait sembler bon marché. Les fermetures à glissière peuvent être difficiles à faire paraître chères, vous voudrez peut-être trouver un sac qui les ignore entièrement.

2. Optez pour des matériaux de haute qualité

La composition globale de votre sac compte énormément. “Bien qu'il n'y ait rien de mal à opter pour du cuir végétalien ou du faux cuir, s'il est brillant, plastifié ou commence à se décoller ou à se fissurer facilement, cela rendra instantanément le sac moins cher”, déclare Sheila Anderson, conseillère en image et styliste à Image Power Play. “Les matériaux de haute qualité, qu'ils soient authentiques ou faux, dégagent une certaine sophistication.” De plus, vous voudrez transmettre la plupart des impressions. “Les animaux exotiques authentiques sont une petite fortune, alors évitez les sacs à main avec du crocodile ou du python en relief, car ce sera un cadeau mort que c'est un faux”, déclare Kosich. “Au lieu de cela, optez pour un style natté pour sa double épaisseur ou quoi que ce soit avec une construction carrée et rigide.” Plus votre sac est structuré, plus il paraîtra cher.

3. Explorez les alternatives abordables

Les dupes sont partout ces jours-ci, et vous pouvez les trouver chez toutes sortes de détaillants, d'Amazon aux magasins à grande surface. Et le fait est qu'ils ne sont pas tous mauvais. “Ils offrent une option abordable pour ceux qui apprécient l'esthétique d'un design mais ne peuvent pas se permettre l'original haut de gamme ; cependant, ils peuvent saper la créativité et l'originalité des designers”, explique Anderson. “Si une dupe n'est pas une contrefaçon directe et s'inspire simplement sans enfreindre les droits d'auteur, elle peut être considérée comme une alternative légitime pour les consommateurs soucieux de leur budget.” Cela dit, elle ajoute qu'il est important de promouvoir et d'acheter des designs originaux. Si vous aimez les sacs de créateurs, voyez s'il est possible de vous fixer un objectif d'économies et de les acheter plus tard. Ce sera incroyable quand vous le ferez.

4. Faites en sorte que votre sac se marie avec votre tenue

Un moyen essentiel de rendre votre sac plus cher est de vous assurer que toute votre tenue ressemble à cela. “Le sac doit compléter la palette de couleurs et le style de la tenue vestimentaire”, explique Anderson. “Les tenues minimalistes et monochromes fonctionnent souvent bien car elles permettent au sac d'être un point central.” Kosich aime les sacs aux tons neutres profonds. Si vous voulez ajouter du piquant, elle suggère d'attacher une écharpe aux poignées supérieures de votre sac.

5. Entretenez régulièrement votre sac

Les sacs abordables ne durent pas aussi longtemps que les sacs de créateurs, vous devrez donc probablement retirer le vôtre assez fréquemment. “Recherchez une usure notable, telle que des coutures effilochées, une décoloration, des taches persistantes ou du matériel cassé, ainsi que si le sac ne conserve plus sa forme ou si sa fonctionnalité est compromise”, explique Anderson. “De plus, si quelqu'un a l'impression que le sac ne correspond plus à son style personnel ou aux tendances de la mode actuelles et qu'il ne trouve pas de plaisir à l'utiliser, c'est à vous de le retirer.” Un entretien régulier va aussi loin. Essuyez souvent votre sac pour enlever les taches et les éraflures. Les sacs coûteux sont souvent bien entretenus, donc garder votre sac abordable propre lui donnera un aspect haut de gamme.

En appliquant ces astuces simples, vous donnerez instantanément à votre sac abordable un aspect chic et luxueux, sans avoir à dépenser une fortune. Alors n'hésitez pas à jouer avec les matériaux, à choisir des alternatives abordables, à harmoniser votre sac avec votre tenue et à en prendre soin régulièrement. Vous aurez l'air aussi stylé qu'une véritable fashionista avec votre sac abordable.

