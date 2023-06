Trois conseils d’experts pour faire face à la chaleur en cas d’allergies

Les allergies respiratoires : comment survivre à l'été sans encombre ?

Les maladies allergiques des voies respiratoires sont les maladies chroniques les plus fréquentes chez l'homme. L'asthme, la rhinite allergique, la rhinosinusite chronique, la toux chronique, la bronchite à éosinophiles, la mycose broncho-pulmonaire allergique et d'autres encore sont des affections qui peuvent être interconnectées. En effet, l'asthme touche plus de 350 millions de personnes dans le monde, tandis que la rhinite allergique touche entre 10 et 50 % de la population selon la situation géographique, d'après la Société espagnole d'allergologie et d'immunologie clinique.

En Espagne, plus de huit millions de personnes souffrent de maladies allergiques au pollen, selon la SEAIC.

Les graminées, cause la plus fréquente d'allergies

Les graminées sont des plantes herbacées présentes dans tout le pays, poussant sur le bord des routes, dans les champs, les cultures ou les prairies. Elles sont également l'une des principales causes d'allergies. En fait, “il y a plus de personnes allergiques aux graminées en Espagne que dans la quasi-totalité du monde”, selon Deusto Salud.

Le niveau de pollen de graminées persiste jusqu'à août dans le nord de la péninsule, alors qu'il se prolonge jusqu'à la fin d'octobre sur la côte méditerranéenne. De plus, les conditions météorologiques peuvent influencer la quantité de pollen dans l'air. En effet, un temps chaud, sec et venteux favorise une plus grande distribution de pollen et, par conséquent, une exacerbation des symptômes allergiques. Les saisons polliniques commencent également plus tôt et durent plus longtemps, selon les experts.

La pollution dans les villes

L'émission de particules polluantes provenant des systèmes de chauffage et des moteurs diesel altère la structure du pollen, l'amenant à générer des protéines de stress en tant que mécanisme de défense et augmentant ainsi sa capacité à déclencher une réponse allergique chez les personnes sensibles, expliquent les experts de Deusto Salud. Ainsi, bien que la concentration de pollens soit plus faible en ville qu'à la campagne, il y a plus de cas d'allergie dans les zones urbaines.

En raison des niveaux élevés de pollution dans les villes, associés à la hausse des températures, le phénomène d'inversion thermique favorise la stagnation du pollen dans l'atmosphère, augmentant ainsi le temps d'exposition, la concentration et l'agressivité des allergènes.

Survivre à l'été avec des allergies

Pour éviter les symptômes désagréables causés par les allergies respiratoires, les experts de la santé recommandent trois conseils essentiels pour profiter des vacances d'été, en ville ou à la campagne :

Réduisez votre exposition aux déclencheurs d'allergies : Évitez de sortir par temps sec et venteux. Privilégiez les sorties après une bonne pluie, qui aide à éliminer le pollen de l'air. Évitez également les activités liées au jardinage, qui augmentent l'exposition aux allergènes. En rentrant chez vous, changez de vêtements, prenez une douche pour éliminer le pollen de votre peau et de vos cheveux, et portez un masque de protection lors de vos activités extérieures.

Mesures supplémentaires lorsque les niveaux de pollen sont élevés : Commencez à prendre des médicaments contre les allergies avant l'apparition des symptômes. Fermez les portes et les fenêtres la nuit et évitez les activités extérieures tôt le matin, lorsque le taux de pollen est le plus élevé.

Gardez l'air intérieur propre : Si vous avez un système de chauffage ou de climatisation, utilisez des filtres à haute efficacité et veillez à un entretien régulier. Maintenez un taux d'humidité bas dans votre maison à l'aide d'un déshumidificateur et nettoyez régulièrement le sol.

Suivez ces conseils pour profiter de votre été sans souffrir des allergies respiratoires. Prenez soin de vous et faites en sorte que vos vacances soient aussi agréables que possible !

