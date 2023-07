Trouvez le bricolage parfait pour votre signe astrologique !

Les arts et l'artisanat peuvent être quelque chose que vous associez aux enfants, mais il existe de nombreuses activités artistiques pour les adultes, de la couture et du crochet au scrapbooking et à la fabrication de bougies.

Si vous ne vous considérez pas naturellement rusé, n'ayez crainte. Les astrologues disent qu'il existe une activité pour tout le monde qui stimulera votre créativité. Pour découvrir ce que vous apprécierez probablement le plus dans le monde du bricolage, continuez à lire pour savoir quel métier vous devriez faire, en fonction de votre signe du zodiaque.

Le Bélier – Un artisan du bois audacieux

“Les Béliers sont connus pour leur audace, leur esprit aventureux et leur énergie illimitée”, déclare Bella Nguen, une chroniqueur d'astrologie au magazine Indielogy. “Ils aiment relever de nouveaux défis et créer quelque chose d'unique.” C'est pourquoi elle pense que le travail du bois est le métier qu'ils aimeraient le plus. Et Raquel Rodriguez, astrologue expérimentée et fondatrice de votrezodiaqueaccepte. “Ce métier exige de la force physique et une approche intrépide, toutes deux inhérentes à la nature du Bélier”, explique-t-elle. “Le processus de transformation d'un morceau de bois brut en un élément fonctionnel ou artistique fera appel à leur besoin instinctif de résultats directs et tangibles.”

Le Taureau – Un tour de potier créatif

Le Taureau est gouverné par Vénus, la planète de la beauté de la romance, donc ils “ont un œil pour la beauté”, note Nguen. “Ils apprécient le confort, la qualité et l'esthétique.” Mais c'est aussi un signe de terre pratique et ancré qui ne fait qu'un avec la nature – c'est pourquoi la poterie a du sens en tant qu'artisanat pour le Taureau. “La nature tactile de l'argile, sa transformation d'une masse en un bel objet utile, reflète l'appréciation de Taurus pour la beauté pratique”, partage Rodriguez. “Ce métier nécessite également de la patience et de la persévérance, deux traits que le Taureau possède en abondance.”

Les Gémeaux – L'art du scrapbooking

“Les Gémeaux sont curieux de nature : ils prospèrent grâce à la polyvalence, à l'apprentissage de nouvelles choses et au partage d'expériences avec les autres”, explique Nguen. En tant que papillons sociaux extravertis du zodiaque, ils aiment passer du temps avec leurs amis et leur famille et créer des souvenirs durables, qu'ils peuvent collectionner et mettre en valeur par le scrapbooking. “Le processus de collecte de souvenirs, la narration à travers des visuels et du texte, et l'aspect créatif de la conception de pages feraient tous appel à leurs personnalités vivantes et polyvalentes”, déclare Rodriguez.

Les Cancers – La fabrication de bougies apaisantes

“Les Cancers nourrissent des âmes avec une intelligence émotionnelle profonde”, dit Nguen, ajoutant que ces casaniers bien connus “attachent une grande importance aux liens familiaux, au confort de la maison et aux traditions”. Il n'est donc pas surprenant qu'ils se connectent à un artisanat qui améliore leur maison en une oasis confortable et douillette. “La fabrication de bougies offre aux Cancers une avenue pour créer une ambiance chaleureuse et invitante à la maison tout en célébrant des occasions spéciales ou simplement en honorant des souvenirs précieux”, partage Nguen.

Le Lion – La création de bijoux étincelants

Le Lion est le seul signe pour lequel nos trois astrologues se sont mis d'accord sur un métier : la fabrication de bijoux. “Ces lions n'ont rien d'ennuyeux”, déclare Tara Bennet, astrologue, clairvoyante et coach spirituel chez Mediumchat. “Ils adorent tout ce qui scintille, des paillettes aux diamants ! Lorsque Leo s'essaie à la fabrication de bijoux, attendez-vous à des pièces époustouflantes, ornées de bijoux et éblouissantes.” En tant que signe qui recherche le plus l'attention, le Lion adorera recevoir des compliments sur ses accessoires. “Ils peuvent même gâter leurs proches avec ces créations éblouissantes”, ajoute Nguen.

La Vierge – La broderie méticuleuse

“Les Vierges sont méticuleuses et soucieuses du détail, ce qui les rend parfaitement adaptées à la précision de la broderie”, explique Nguen. “Ils aimeraient l'approche disciplinée qu'exige la broderie et seraient satisfaits de créer des motifs complexes qui reflètent leurs normes élevées.” Puisque les Vierges sont les perfectionnistes du zodiaque, elles tirent beaucoup de plaisir du travail bien fait. Ainsi, avoir une de leurs jolies créations de broderie décorant leur maison leur rappellera que tout leur travail acharné porte ses fruits.

La Balance – L'art de la calligraphie

Les Balance sont également gouvernées par la romantique Vénus et, par conséquent, “apprécient la beauté, l'équilibre et l'expression artistique”, explique Nguen, qui ajoute qu'elles sont sophistiquées et gracieuses. “La calligraphie s'aligne parfaitement sur ces qualités car elle implique l'art d'écrire ou de dessiner des lettres de manière élégante et décorative.” Rodriguez note que les Balances sont également connues pour rechercher l'équilibre et l'harmonie. Bien que cela s'applique principalement à leurs relations avec les autres, elle dit que la discipline de la calligraphie parlera également de ce côté de leur personnalité.

Le Scorpion – L'art mystérieux du papier mâché

Le papier mâché utilise du papier, de la colle et de l'eau pour sculpter des vases, des bols, des masques, etc. Et Nguen dit que les Scorpions sont “des créatures intenses et mystérieuses qui évoluent constamment”, tout comme ce métier. Ces signes d'eau sont sensibles et émotifs dans l'âme, mais ils laissent rarement les autres voir leur côté vulnérable. Cependant, un métier comme celui-ci leur permet de “plonger profondément dans leur imagination, d'explorer leur créativité et de révéler des aspects d'eux-mêmes cachés sous la surface”, explique Nguen.

