L'été est le meilleur moment pour déguster des fruits frais de saison, et il n'y a pas de meilleur choix – avec toutes nos excuses à la pastèque – que le melon

L'été est là, et avec lui, les journées chaudes et ensoleillées. Pour se rafraîchir, rien de tel que de déguster des fruits frais et juteux. Et parmi les options qui s'offrent à nous, le melon est sans aucun doute l'un des meilleurs choix. Sa chair douce et sucrée, associée à sa teneur élevée en eau, en font un fruit idéal pour se désaltérer et se régaler pendant les mois d'été.

Le melon, comme la pastèque, est considéré comme un superaliment diurétique. En effet, il est composé à 90 % d'eau, ce qui en fait une excellente source d'hydratation lors des journées les plus chaudes. De plus, il est faible en calories et riche en nutriments essentiels, ce qui en fait un choix sain et équilibré pour notre alimentation estivale.

Le melon et la pastèque : cousins germains

Savez-vous que le melon et la pastèque sont en réalité de la même famille ? Ils appartiennent tous les deux à la famille des cucurbitacées, les Cucurbitaceae, mais à des genres différents. La pastèque est Citrullus lanatus tandis que le melon est Cucumis melo. Bien qu'ils soient considérés comme des légumes dans leur production, ils sont souvent consommés comme des fruits en raison de leurs propriétés sucrées et juteuses.

Un fruit aux nombreux bienfaits nutritionnels

Outre son goût délicieux, le melon est également un fruit très nutritif. En effet, il est pauvre en sodium, en graisses saturées et en cholestérol. Il est également une excellente source de fibres alimentaires, de vitamine K, de potassium et de cuivre. De plus, il est très riche en vitamine C et en vitamine B6, ce qui lui confère des propriétés antioxydantes et stimule le système immunitaire.

Selon UAB Medical West, un centre de santé de l'Alabama (États-Unis), la consommation régulière de melon peut avoir de nombreux avantages pour la santé. Il peut aider à réduire le risque de diabète, de maladies cardiaques et de certains cancers. De plus, sa teneur en fibres alimentaires favorise une bonne santé intestinale et permet de se sentir rassasié plus longtemps.

Comment choisir le meilleur melon

Maintenant que vous savez tous les bienfaits que le melon peut apporter à votre santé, il est temps de choisir le meilleur melon au supermarché. Voici quelques conseils pour vous aider à faire le bon choix :

1. Le choix de la variété : Le melon offre différentes variétés, telles que le piel de sapo, le canari, le cantaloup, le galia ou le melon blanc. Chacune a sa propre texture et couleur, alors choisissez celle qui vous plaît le plus.

2. La fermeté et l'état général : Privilégiez les melons qui se trouvent au sommet du magasin de fruits, car ils subissent moins de chocs et sont généralement en meilleur état. Vérifiez également la fermeté du melon. S'il est trop mou, cela peut indiquer qu'il est trop mûr ou qu'il a subi des dommages.

3. Le pressage : Pour savoir si le melon est mûr, vous pouvez le presser légèrement aux extrémités. Si la base cède légèrement et que l'autre extrémité se bombe un peu, c'est bon signe.

4. La couleur et l'odeur : Si vous optez pour le piel de sapo, privilégiez les melons bien jaunes, car cela indique qu'ils seront sucrés. De plus, assurez-vous que la zone du pédoncule sent le frais.

Attention aux melons déjà coupés

Lorsque vous faites vos courses, vous pouvez être tenté d'acheter des melons déjà coupés pour gagner du temps. Cependant, il est important de savoir que la consommation de fruits déjà coupés peut présenter un risque alimentaire. Une étude de l'Agence espagnole pour la sécurité alimentaire (AESAN) a révélé que les fruits coupés, tels que le melon et la pastèque, ont une durée de conservation plus courte et sont plus sujets au développement de micro-organismes pathogènes.

Si vous décidez tout de même d'acheter du melon déjà coupé, assurez-vous de vérifier les conditions de conservation. Ne dépassez pas une température ambiante de 25ºC et gardez-le dans un endroit ventilé et protégé de la lumière du soleil. Mettez-le également au réfrigérateur dès que possible et consommez-le rapidement pour éviter tout risque pour votre santé.

Le melon est un fruit délicieux et rafraîchissant, parfait pour combler les envies estivales. Il offre de nombreux bienfaits nutritionnels et peut être consommé de différentes façons. Alors, la prochaine fois que vous irez faire vos courses, n'hésitez pas à choisir le meilleur melon pour vous régaler tout l'été.

