Trouvez votre bonheur avec ces 7 choix de conception de maison qui égayent votre humeur !

Faire les bons choix de conception de maison peut vous aider à vous sentir parfaitement en paix dans votre environnement quotidien. Et comme de nombreux Américains passent plus de temps à la maison que jamais auparavant, cela peut avoir un impact considérable sur votre humeur et votre bien-être.

En fait, les experts en santé mentale et les architectes d'intérieur s'accordent sur le fait que certaines erreurs clés que commettent les gens peuvent affecter négativement votre état d'esprit. Poursuivez votre lecture pour découvrir les sept choix de conception de maison qui pourraient nuire à votre humeur et comment y remédier.

1. Une lumière naturelle insuffisante

Avoir un accès régulier à la lumière naturelle aide à définir votre rythme circadien, ce qui peut à son tour avoir un impact sur votre humeur, vos habitudes de sommeil et votre santé en général, selon des études. Si votre maison manque de sources de lumière naturelle, vous risquez de constater une baisse de votre bonheur et de votre niveau d'énergie. “Une lumière naturelle insuffisante dans un espace peut avoir un impact négatif sur votre humeur”, explique Nick Bach, psychologue basé au Kentucky. “Les pièces faiblement éclairées peuvent vous rendre fatigué et léthargique et même entraîner des symptômes de trouble affectif saisonnier (TAS). Il est important de maximiser la lumière naturelle en gardant les fenêtres dégagées et en utilisant des parures de fenêtre de couleur claire.” Cependant, même ceux d'entre nous qui ne disposent pas de fenêtres allant du sol au plafond peuvent bénéficier d'un peu d'aide grâce à un éclairage décoratif approprié. “Trop de lumière peut être dure et accablante, tandis que trop peu de lumière peut provoquer des sentiments de dépression. Pour trouver le bon équilibre, vous devez expérimenter différents types d'ampoules et de luminaires pour trouver ce qui vous convient le mieux”, explique Ryan Hetrick, PDG de Épiphanie Bien-être.

2. Un désordre excessif

Lorsque votre maison est en désordre, cela peut avoir un effet profond sur votre humeur, disent les experts en santé mentale. Cependant, beaucoup rejettent l'idée selon laquelle pour être heureux, il faut se débarrasser de toutes ses affaires. La clé, disent-ils, est que tout ait un but et une place. En concevant votre maison avec un espace de rangement adéquat, vous pouvez vous assurer que cela est possible. “Le désordre rend votre maison chaotique et stressante, la transformant en un environnement visuellement et émotionnellement peu attrayant, mentalement inconfortable et physiquement gênant qui peut gâcher votre humeur en quelques secondes”, explique Veronica Hlivnenko, psychologue et conseiller en santé holistique qui travaille avec InPulse. “Comme de nombreuses personnes sont gênées par le désordre, le désordre peut inciter le corps à produire du cortisol, l'hormone du stress, et provoquer de l'anxiété et de l'irritabilité. Un environnement en désordre est désorientant, réduit votre concentration et votre productivité, provoque la procrastination et augmente la fatigue.”

3. Les couleurs et les motifs

Les couleurs et les motifs de vos murs et meubles peuvent grandement influencer votre humeur. “La recherche a montré que les couleurs vives peuvent apporter de l'énergie à un espace, tandis que les tons sourds véhiculent le repos. Choisir le bon équilibre entre des couleurs vives et apaisantes peut contribuer à améliorer le bien-être mental en créant une atmosphère qui favorise la relaxation ou la motivation”, explique Ryan Hetrick. Molly Cody, architecte d'intérieur, convient qu'une palette de couleurs équilibrée est la clé. “Je suis un ardent défenseur des intérieurs de mauvaise humeur, mais dans certains espaces faiblement éclairés, il est important de noter ce que vous ressentez en entrant dans l'espace”, dit-elle. “Par exemple, une cliente a récemment remplacé ses canapés clairs par un canapé en cuir foncé et se sentait mal à l'aise dans son espace. Nous avons réalisé qu'il fallait un meilleur équilibre entre la lumière et l'obscurité, nous avons donc mis à jour ses rideaux et ajouté un tapis plus clair, qui a changé toute l'ambiance de la pièce.”

4. Des meubles inconfortables

Les meubles doivent avoir un double objectif : être à la fois esthétiques et confortables. “Des meubles inconfortables peuvent provoquer un inconfort physique et mental”, explique Veronica Hlivnenko. Elle note que des meubles inappropriés peuvent rendre votre espace peu accueillant, peu convivial, ne répondant pas à vos besoins et peu propice au style de vie souhaité. Jacky Chou, directeur et directeur du site d'architecture et de décoration Archutere, reconnaît que le confort est essentiel : « Si vos meubles sont trop durs, mous, grands, petits, hauts ou bas pour vous et votre morphologie, vous pourriez vous sentir mal à l'aise physiquement et émotionnellement. Essayez donc de choisir des meubles qui correspondent à votre taille, forme et préférences. Vous pouvez également ajouter des coussins, des jetés ou des couvertures pour rendre vos meubles plus confortables et accueillants.

5. Une mauvaise disposition des meubles

La façon dont vous disposez vos meubles est tout aussi cruciale pour votre humeur que le choix des bonnes pièces. “Des meubles mal disposés peuvent perturber la fluidité et la fonctionnalité d'une pièce. Ils peuvent rendre l'espace exigu et inconfortable”, explique Nick Bach. “S'assurer que les meubles sont placés de manière à permettre un mouvement facile et à créer un agencement équilibré et harmonieux peut grandement améliorer votre humeur.” Molly Cody note que cela se produit généralement lorsque les gens vivent dans un espace pendant une période prolongée. “Nous avons tendance à déplacer les objets et à cesser de considérer la façon dont nous circulons naturellement dans la pièce, créant une sensation agitée qui commence à paraître à l'étroit et moins respirante”, dit-elle.

6. Absence de personnalisation

Votre maison doit être le reflet de vous. Si ce n'est pas le cas, la stérilité de votre environnement quotidien peut nuire à votre humeur et à votre santé mentale. “Une maison qui manque de touches personnelles et refléter votre individualité peut vous faire sentir déconnecté et sans inspiration “, explique Nick Bach. « S'entourer d'objets significatifs… peut créer un sentiment d'appartenance et de bonheur

