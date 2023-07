Votre voiture rayée ? Voici l'astuce magique pour la masquer avec un produit que vous avez sûrement à la maison

Vous venez d'acheter une nouvelle voiture, toute belle et lustrée. Mais dès le premier jour, le destin s'acharne et vous finissez par rayer la portière contre la colonne du garage. Pas de panique, il existe un tour de magie pour masquer ces rayures disgracieuses, et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez sûrement le produit nécessaire chez vous : de la laque.

Un remède simple et surprenant

La méthode est facile et ne demande que deux choses : de la laque et un gant de toilette. Il suffit d'appliquer généreusement de la laque sur la zone de la voiture où se trouvent les rayures, puis de frotter délicatement avec le gant. Magiquement, vous verrez les rayures s'estomper en quelques secondes. Le résultat est bluffant !

La laque, un produit polyvalent

Saviez-vous que la laque peut également être utilisée pour d'autres tâches ? En effet, ce produit polyvalent est un excellent détartrant, en plus de sa fonction capillaire habituelle. Vous pouvez également l'utiliser pour éliminer différentes taches et dépôts de peinture.

Des astuces à découvrir

L'idée d'utiliser de la laque pour éliminer les taches est venue à La Ordenatriz après avoir observé son utilisation dans les salons de coiffure. En cas de tache accidentelle de teinture sur une chemise, par exemple, le coiffeur vaporise de la laque sur la tache et recommande de laver le vêtement chez soi. Nous avons testé l'efficacité de la laque sur différents types de taches, comme le chewing-gum ou la colle, et les résultats sont étonnants.

Attention à bien rincer

Toutefois, il est important de rappeler que la laque est un produit agressif qui peut endommager les matériaux s'il n'est pas correctement rincé. Après l'avoir utilisée pour masquer les rayures de votre voiture, pensez à bien nettoyer la surface avec un chiffon humide. N'oubliez pas que la laque continue d'agir tant qu'elle n'est pas totalement rincée.

Maintenant que vous connaissez cette astuce magique, vous pourrez dire adieu aux rayures sur votre voiture sans avoir à dépenser une fortune dans les réparations. La laque est là pour vous sauver la mise !

