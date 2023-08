Un remède maison infaillible pour éliminer les taches sur votre canapé et le rendre comme neuf !

Tout a commencé avec une vidéo qu'un utilisateur a postée sur TikTok et qui en quelques jours a fini par devenir une tendance.

La publication est devenue virale en montrant une méthode qui promettait d'excellents résultats pour nettoyer le canapé, mais la plus surprenante d'entre elles concernait l'ingrédient utilisé pour les obtenir : avec un pain de savon pour lave-vaisselle.

Découvrez l'astuce infaillible pour nettoyer votre canapé en un rien de temps !

Cette méthode virale nécessite seulement de disposer d'une de ces petites capsules pour nettoyer des zones localisées des fauteuils, mais de nombreux utilisateurs l'utilisent également sur les tapis et autres tissus courants dans les salons et les chambres.

@organizednews montre un moyen simple et surtout rapide de dépoussiérer votre canapé et de lui donner l'impression qu'il vient tout juste du magasin. Pour ce faire, vous n'avez besoin que de trois ingrédients en plus de la pilule : un torchon, de l'eau chaude et un couvercle de cocotte ou de casserole.

La première chose que font ceux qui mettent en place l'astuce est de recouvrir le couvercle du pot avec le chiffon – s'il est en microfibre, c'est mieux, car de cette façon la saleté adhère mieux. La meilleure façon de procéder est de placer le couvercle sur le tissu comme s'il devait être placé sur une casserole, puis d'utiliser les coins du tissu pour faire un nœud sur la poignée du couvercle. On dirait qu'il a été emballé dans un cadeau.

Ensuite, faites bouillir de l'eau chaude, placez-la dans un récipient et ajoutez la pilule. Les quantités varieront en fonction de la taille de la surface à nettoyer, mais l'idéal se situerait entre 200 et 350 millilitres.

Il existe également d'autres produits qui peuvent être combinés avec de l'eau tiède pour réaliser cette méthode. Comme le sel et le citron —très utiles pour éliminer les taches de graisse et de rouille grâce à leurs propriétés désinfectantes et leur richesse en vitamine C—. Après les avoir laissés agir pendant environ 15 minutes, il suffirait de frotter et de rincer à l'eau pour que le canapé finisse de sécher et qu'il soit brillant.

Suivez les sujets qui vous intéressent

Découvrez d'autres méthodes pour nettoyer votre canapé à la maison !

Bien qu'il soit devenu viral sur les réseaux, tous les utilisateurs ne sont pas disposés à l'essayer. Après sa publication, la vidéo TikTok était partagée dans les commentaires entre ceux qui affirment l'avoir essayé avec succès chez eux et ceux qui déconseillent son utilisation, car les composants de la pilule pourraient être nocifs pour certains tissus.

Pour ceux qui ont néanmoins déjà osé ​​l'essayer, il est très important que la surface du canapé ne soit pas mouillée mais partiellement humide.

Dans tous les cas, il est recommandé de lire les instructions et recommandations du fabricant du canapé avant d'utiliser ce produit, précaution que nous prendrions également lors de l'application

3.8/5 - (13 votes)