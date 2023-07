Un remède viral infaillible pour éliminer définitivement les mouches à la maison

Il n'y a pas d'espace ou d'ouverture qu'une mouche ne puisse trouver pour se faufiler dans la maison.

Ce phénomène se produit plus fréquemment lorsque la saison estivale arrive et que les portes ou les fenêtres sont ouvertes aux heures les plus fraîches pour profiter de la brise qui soulage les journées les plus chaudes. Le bourdonnement et la présence de ces insectes inoffensifs sont cependant très gênants. Ils sont également peu hygiéniques, car ils transportent de nombreux virus et bactéries dans leurs pattes.

Ils sont attirés dans les maisons par l'odeur de certains aliments savoureux. Mais surtout, elles sont attirées par la saleté. Elles sont attirées par les débris organiques en décomposition, ou par l'odeur du vinaigre, des fruits périmés, et même par l'odeur des matières fécales. Et c'est avec ces aliments que les mouches peuvent se reproduire et nourrir leurs petits pour qu'ils grandissent dès la ponte.

Éviter l'invasion de mouches

Il existe de nombreuses astuces que l'on peut trouver sur internet pour faire fuir les mouches. Les règles que nous devrions tous connaître pour éviter la présence de cet insecte ennuyeux sont, précisément, de conserver nos aliments en bon état et, s'il y a quelque chose qui se gâte, de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Laisser le fond d'une bouteille de bière ou de vin non rincé peut entraîner la fermentation du liquide restant et la production de vinaigre, ce qui attirera les mouches.

Une astuce virale pour éloigner les mouches

Il existe cependant une astuce pour empêcher les mouches d'entrer dans nos maisons. Elle est devenue virale ces derniers jours après avoir été postée par la tiktokeuse Alexandra Solera. Sur son compte, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle explique comment préparer un chasse-mouches fait maison, une option pour les chasser de notre maison sans avoir à les tuer. Et le mieux, c'est que ça marche : avec son astuce, vous pouvez les éloigner de votre maison.

Dans la vidéo, il commence par prendre un sac en plastique transparent. Il peut s'agir d'un sac utilisé pour conserver des sandwichs ou des aliments surgelés. Il le remplit ensuite à moitié d'eau et y met quelques pièces de monnaie. Il peut s'agir de deux ou cinq cents. Ensuite, il attache une ficelle au sommet du sac, de manière à pouvoir le fermer et le suspendre à une porte ou à une fenêtre de la maison, là où le soleil brille.

Vous vous demandez peut-être : comment cela peut-il faire fuir une mouche ? Comme l'explique Soler dans sa vidéo, lorsque les rayons du soleil pénètrent dans le sac, il se produit des éclairs de lumière qui sont très désagréables pour les mouches. En effet, ces insectes ont une très bonne vision et sont plus sensibles à ce type de situation. Elles essaieront de l'éviter à tout prix.

Comment les mettre à la porte quand ils sont déjà entrés ?

Cependant, si vous arrivez trop tard pour les empêcher d'entrer, il existe des moyens de les chasser de la maison si vous voulez éviter les insecticides ou d'agiter les bras jusqu'à ce qu'elles soient redirigées vers une fenêtre ou une porte ouverte. Par exemple, vous pouvez les piéger avec du vinaigre – comment ? Il suffit de préparer un bol et de le remplir aux trois quarts avec le liquide. Vous pouvez ensuite recouvrir le bol d'un film plastique dans lequel plusieurs trous seront percés.

Les mouches seront immédiatement attirées par l'odeur, mais elles ne pourront pas sortir car la surface transparente ne leur permettra pas d'identifier le trou. Une fois qu'elles sont sorties de la maison, elles peuvent être relâchées. Mais il existe aussi des astuces comme celle-ci : coupez une bouteille en deux, mettez de l'eau sucrée dans le fond et placez la partie coupée sur le fond, mais à l'envers. Cela créera un entonnoir par lequel les mouches seront attirées par l'odeur de l'eau lorsqu'elle aura commencé à fermenter.

3.8/5 - (13 votes)