Une astuce infaillible pour éliminer les mauvaises odeurs et déboucher facilement l’évier de la cuisine

Lorsqu'il s'agit de nettoyer dans les maisons espagnoles et en particulier la cuisine, il est courant pour nous d'accorder de l'importance au nettoyage du four, des sols, du comptoir de la cuisine ou du réfrigérateur et de la plaque vitrocéramique, mais qu'en est-il du siphon de l'évier ?

Bien qu'elle puisse passer inaperçue au début, cette zone est l'une des plus importantes de la cuisine, car il est courant que des restes de nourriture, de la graisse et d'autres débris s'y accumulent, ce qui en plus de l'encrasser, peut générer de mauvaises odeurs ou même l'apparition de mouches à fruits gênantes.

Si ce que vous voulez, c'est vous assurer que votre évier reste désinfecté, parfait sans colmatage et sans mauvaises odeurs, il est essentiel que vous vous assuriez d'un bon et correct nettoyage de cette partie de la cuisine. Ci-dessous, nous allons vous montrer quelques astuces simples et surtout efficaces, avec lesquelles vous pouvez vous assurer un évier totalement propre et sans effort. Prends note.

Conseils utiles pour maintenir le drainage sans mauvaises odeurs ni blocages

Ces conseils utiles vous aideront à garder votre drain de cuisine propre :

Évitez de verser de l'huile dans le drain : En refroidissant, l'huile se solidifie et crée une couche de graisse très difficile à éliminer.

Ne jetez pas de nourriture : elle ne fera que s'accumuler dans les canalisations, générant des blocages et des mauvaises odeurs.

Versez de l'eau bouillante de temps en temps : Versez de l'eau bouillante vous aidera à nettoyer le tuyau tout en éliminant la saleté qui peut rester incrustée à l'intérieur. Un geste qui peut vous aider à nettoyer les canalisations mais sur lequel les experts recommandent que l'eau n'atteigne pas les 100°C. pour éviter les dommages.

L'astuce infaillible pour éliminer les mauvaises odeurs et le colmatage de votre évier

Si vous voulez éliminer les mauvaises odeurs et les obstructions de l'évier de la cuisine, nous vous recommandons de mettre en pratique cette astuce simple avec des ingrédients naturels.

Ingrédients:

nettoyer le vinaigre blanc

Bicarbonate de sodium

Eau chaude

Sel

Pas à suivre:

Versez une tasse de bicarbonate de soude dans le drain de l'évier. Le bicarbonate de soude agira comme un agent nettoyant et aidera à neutraliser les odeurs désagréables.

Ajoutez une tasse de vinaigre blanc dans le drain. Ce mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre va générer une réaction effervescente qui va permettre de dissoudre la graisse et les débris accumulés dans les canalisations.

Couvrez le drain avec un bouchon ou un couvercle temporaire pendant 5 à 10 minutes afin que la réaction puisse fonctionner dans les tuyaux.

Après avoir attendu, portez l'eau à ébullition et versez-la lentement pour rincer et éliminer tout résidu qui a été décollé dans le mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre.

Si les odeurs persistent, vous pouvez choisir d'ajouter une cuillère à soupe de sel dans le drain et de remettre de l'eau chaude.

Deux autres astuces pour nettoyer le drain de la cuisine

Si cette astuce ne suffit pas, voici deux autres procédures qui peuvent vous aider à éliminer les mauvaises odeurs et les obstructions dans votre évier.

Au sel et au citron

Pour mettre cette astuce de nettoyage à l'épreuve, il vous suffira de verser une tasse de sel dans le drain de l'évier, cela agira comme un abrasif doux et aidera à nettoyer les parois des tuyaux, en éliminant les résidus et les mauvaises odeurs.

Ensuite, coupez un citron en deux et pressez le jus dans le drain sur le sel, vous pouvez également utiliser les tranches de citron à la place du jus. Le citron fournira un arôme frais et agréable, ainsi que des propriétés antibactériennes naturelles pour éliminer les bactéries responsables des odeurs.

Enfin, laissez reposer le mélange quelques minutes pour que le sel et le citron agissent sur les canalisations et versez l'eau chaude pour rincer et éliminer les résidus et les odeurs.

Avec un dégraissant

Les dégraissants tels que KH7 sont des produits spécialement indiqués pour la désinfection et le nettoyage en profondeur de la cuisine, ils peuvent donc être un excellent allié pour éliminer la graisse des endroits difficiles d'accès, tels que les canalisations. De plus, il possède un double pouvoir dégraissant et désinfectant, idéal pour nettoyer rapidement n'importe quel endroit et le tenir à l'écart des mauvaises odeurs.

Pour l'utiliser, il suffit de vaporiser le dégraissant KH7 dans la zone de vidange, de le laisser agir 30 minutes, de rincer abondamment à l'eau et d'enlever le produit avec un chiffon humide. En plus du nettoyage quotidien, faites-le tous les 10 à 15 jours pour éviter l'obstruction des canalisations ou le retour des mauvaises odeurs.

