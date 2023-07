Une étude révèle que la manière dont vous déroulez votre papier toilette peut révéler votre personnalité dominante ou soumise

Quel est le lien entre la façon dont vous déroulez le papier toilette et votre personnalité ? Une étude insolite réalisée par le Dr Gilda Carle, experte en “relations avec les stars”, révèle que cette habitude révèle des traits de caractère bien spécifiques. Découvrez les résultats surprenants de cette étude et apprenez-en plus sur la signification de cette pratique quotidienne.

Les secrets cachés derrière la façon dont vous déroulez le papier toilette

Dans une étude publiée dans le Journal of Research in Personality, le Dr Gilda Carle a mené une enquête sur environ 2 000 hommes et femmes pour savoir comment ils déroulaient le papier toilette. Surnommé “The Toilet Paper Personality Test”, ce travail a permis de mettre en évidence des modèles intéressants. Cependant, il convient de souligner que cette étude est avant tout une expérience amusante et manque de rigueur scientifique.

Le test de personnalité du papier toilette

Le test de personnalité du papier toilette consiste à poser une simple question : déroulez-vous le papier toilette de haut en bas ou de bas en haut ? Les participants ont également été interrogés sur leur perception d'eux-mêmes et sur leur degré d'assertivité dans leurs relations avec les autres. Selon le Dr Gilda Carle, les personnes qui déroulent le papier toilette de haut en bas sont plus affirmées et ont tendance à avoir une attitude de prise en charge. En revanche, ceux qui déroulent de bas en haut sont plus susceptibles d'être soumis et ont tendance à être plus agréables et empathiques.

Ce que révèle votre façon de dérouler le papier toilette

Mais que dire de ceux qui n'ont pas de préférence ? Selon l'étude du Dr Gilda Carle, ces personnes ont tendance à minimiser les conflits, à apprécier la flexibilité et à se mettre souvent dans de nouvelles situations. En d'autres termes, elles sont plus ouvertes au changement et ont une approche plus détendue de la vie.

Une révélation surprenante concernant la compatibilité amoureuse

Le test de personnalité du papier toilette peut même vous aider à déterminer si vous êtes compatible avec votre partenaire. Si vous avez tous les deux la même préférence pour dérouler le papier toilette, il y a peu de chances de conflit à ce sujet précis. En revanche, si vous avez des préférences différentes, cela peut être source de tensions. Bien sûr, il s'agit d'une méthode amusante et non scientifique, mais cela peut vous donner un aperçu intéressant de votre dynamique relationnelle.

Les explications physiques derrière les préférences de déroulement du papier toilette

D'un point de vue physique, la direction dans laquelle le papier toilette est suspendu n'a pas d'importance en termes d'énergie cinétique. Cependant, le psychologue Nicholas DiBella souligne que les êtres humains sont naturellement paresseux. Les personnes ont tendance à tirer sur le papier toilette au lieu de le faire tourner, ce qui explique les préférences différentes. Certains trouvent plus facile de dérouler le papier toilette de haut en bas, tandis que d'autres préfèrent le dérouler de bas en haut.

Des origines ancestrales

Pour trouver l'origine de cette pratique, il suffit de remonter à l'inventeur du papier toilette, Seth Wheeler. Dans son brevet original datant de 1891, il suggère que le papier toilette soit déroulé de haut en bas. Depuis lors, cette habitude est devenue la norme pour de nombreuses personnes.

D'autres tests de personnalité insolites

Le test de personnalité du papier toilette est loin d'être le seul à révéler des informations sur vous. De nombreux tests insolites, tels que l'ordre dans lequel vous placez vos couverts ou la manière dont vous nouez vos lacets, peuvent également en dire long sur votre personnalité. N'hésitez pas à les essayer pour en apprendre davantage sur vous-même !

3.8/5 - (13 votes)