Une experte en langage corporel révèle ses secrets

Le langage corporel nous aide à analyser le comportement réel d'une personne, mais il peut aussi être utilisé pour atteindre ce que nous désirons.

Dans le domaine du couple, il peut être utilisé pour amener votre partenaire à vous emmener dans un restaurant ou un endroit que vous demandez depuis longtemps, ou pour accepter d'avoir un nouvel animal de compagnie à la maison, entre autres. Et, bien que vous ne le sachiez probablement pas, il y a un endroit spécifique de son visage auquel vous devriez parler.

Le meilleur côté pour parler à votre partenaire et obtenir ce que vous voulez

Lorsque vous voulez que votre partenaire fasse quelque chose d'important pour vous, la méthode habituelle consiste à le lui dire en face, en le regardant dans les yeux, afin de pouvoir observer sa réaction. Cependant, cette méthode peut ne pas être la meilleure pour atteindre votre objectif. En effet, différents experts en langage corporel s'accordent à dire qu'il existe une meilleure façon de “conquérir” l'autre personne et de faire en sorte qu'elle réalise vos désirs.

Le côté gauche du visage provoque une plus grande activité cérébrale liée aux sons, donc si vous voulez convaincre quelqu'un, vous devrez lui parler du côté gauche.

Quel est le meilleur moment pour demander quelque chose à votre partenaire ?

En plus de parler du côté gauche du visage de votre partenaire, il est important de choisir le bon moment pour lui demander ce que vous voulez. En effet, l'heure a beaucoup plus d'importance que vous ne le pensez. Dans ce sens, en plus de parler du côté gauche, vous devez savoir que le meilleur moment pour lui demander est juste avant qu'il ou elle aille se coucher, car il ou elle dira oui juste pour pouvoir se reposer.

D'autres conseils pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose

En plus des conseils mentionnés précédemment, qui vous aideront à obtenir ce que vous voulez de votre partenaire, voici quelques astuces à garder à l'esprit :

Communiquez toujours au bon endroit et au bon moment : il est conseillé de toujours essayer de convaincre une personne de faire quelque chose au moment approprié et dans le bon lieu, à des moments où vous savez que l'attention de l'autre personne est portée sur vous.

Ne soyez pas direct : si vous voulez demander un service à quelqu'un, il est préférable de ne pas être direct et de ne pas commencer en disant ce que vous voulez. Il est préférable de commencer par parler calmement et généralement, en donnant à la conversation une forme et un sens avant de faire votre demande.

Recherchez des incitations : la technique des incitations est plus saine que d'autres, et elle vous aidera dans votre relation car les deux parties en bénéficient, grâce à un échange. Pour cela, vous devrez conditionner votre partenaire à faire ce que vous voulez en échange de quelque chose. Le problème survient lorsque l'une des deux parties abuse des demandes.

Manipulez la situation en votre faveur : une autre façon de faire en sorte que votre partenaire réalise vos demandes est de recourir à l'art de la manipulation. Cela nécessite un certain degré de tromperie ou, dans le meilleur des cas, de cacher certaines informations, afin de lui donner accès à vos demandes. Il est toutefois important de noter que les personnes manipulées en amour ont aussi tendance à se sentir utilisées, car leur être cher les a trompées ou a décidé de leur cacher des informations.

Utilisez vos compétences de persuasion : si vous avez de bons arguments, cette technique sera idéale pour obtenir ce que vous voulez de votre partenaire ou d'une autre personne. Vous utiliserez vos compétences verbales ou d'acteur pour convaincre l'autre personne, mais si vous abusez de cette technique, vous risquez de lasser l'autre partie.

Adoptez une attitude collaborative : lorsque vous demandez quelque chose à une autre personne, vous devez adopter une attitude qui favorise l'idée que vous tirez tous les deux profit de cette demande, de sorte que vous obtenez tous les deux quelque chose d'important. De cette manière, il sera plus facile pour l'autre personne d'accepter vos demandes.

Adoptez une attitude valorisante : si vous voulez que l'autre personne fasse quelque chose, ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne portez pas de jugement sur ce qu'elle fait de mal. Au contraire, parlez positivement des autres de manière sincère, avec une attitude valorisante et positive. Cela peut être votre meilleur allié pour atteindre vos objectifs.

Cédez un peu : lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un, il est essentiel de garder à l'esprit les bases de la négociation, qui consistent à être prêt à céder un peu aux autres, tout en maintenant une bonne attitude pour éviter de vous mettre en opposition avec l'autre personne, qui pourrait parfois ne pas être prête à répondre à vos demandes, mais avec un peu de flexibilité, vous pourrez atteindre votre objectif.

