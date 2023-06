Une meilleure compréhension des styles d’amour pour trouver le véritable amour

Comprendre les différents styles d'amour pour établir des relations significatives

Les Grecs de l'Antiquité et les différentes formes d'amour

Les êtres humains peuvent expérimenter différentes manières d'aimer dans diverses relations, que ce soit avec des partenaires, des amis, des membres de la famille ou même des inconnus dans la rue. Les Grecs de l'Antiquité l'avaient bien compris et avaient identifié plusieurs styles d'amour.

Des liens entre les styles d'amour et notre personnalité

Selon les experts, l'une des clés pour établir des liens significatifs avec les autres est de comprendre les différents styles d'amour et la manière dont ils sont liés à notre personnalité. Silvia Sanz, psychologue clinicienne et sexologue, auteur du livre Sexamor, révèle quelques secrets pour entrer en contact avec des personnes qui ont un style amoureux similaire au nôtre.

Trouver un partenaire compatible grâce à des questions stratégiques

Pour déterminer si notre style d'amour est similaire à celui d'une autre personne, il est possible d'utiliser une série de questions stratégiques lors d'une conversation ou dans un profil sur une application de rencontre. Voici quelques exemples de questions que nous pouvons poser :

1. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez une personne ?

Si l'aspect physique et la passion sont mis en avant, cela peut correspondre au style d'amour Eros. Les personnes privilégiant ce style apprécient les rendez-vous romantiques et les moments d'intimité.

2. Comment décririez-vous la relation à long terme idéale ?

Si l'accent est mis sur l'amitié, la confiance et la stabilité émotionnelle, il est probable que cela corresponde au style d'amour Storge. Ces personnes recherchent des relations solides et stables, où la confiance et la loyauté sont primordiales.

3. Quelles sont les activités que vous aimez faire en couple ?

Si des activités amusantes et passionnantes sont mentionnées, cela peut correspondre au style d'amour Ludus. Les personnes appréciant ce style considèrent l'amour comme un jeu et aiment partager du temps libre ensemble. Elles n'ont pas tendance à rechercher des engagements sérieux.

4. Quelle est l'importance d'une vie stable et sûre dans une relation et quel est l'objectif principal de la recherche d'une relation ?

Si l'importance de la stabilité et de la sécurité est mise en avant, il s'agit probablement du style d'amour pragmatique. Ces personnes privilégient la compatibilité des valeurs, des objectifs et des modes de vie dans le choix d'un partenaire.

5. Comment gérez-vous la jalousie dans une relation ?

Si la réponse consiste à ressentir de la jalousie et à avoir besoin d'une attention et d'une affection constantes, il s'agit du style d'amour obsessionnel. Les personnes vivant ce type d'amour ont souvent besoin d'être rassurées en permanence sur le fait qu'elles sont aimées.

6. Que pensez-vous de l'amour inconditionnel et désintéressé ?

Enfin, si l'autre personne valorise l'amour désintéressé, axé sur le bien-être de l'autre et l'acceptation de son être, il s'agit probablement du style d'amour Ägape.

Une meilleure compréhension des styles d'amour pour trouver l'amour

Selon les experts, poser ces questions stratégiques lors de rencontres permet d'obtenir une idée plus précise des styles d'amour prédominants dans la personnalité et les préférences de l'autre personne. Cependant, il est important de noter que chacun peut expérimenter différents styles d'amour au cours de sa vie et qu'il n'y a pas de façon pure ou immuable d'aimer. L'essentiel est de trouver un partenaire compatible avec qui nous pouvons construire une relation épanouissante. Alors, prêt à rencontrer votre âme sœur ?

