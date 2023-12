Verdissez vos efforts de jardinage avec ces 10 recettes d’engrais maison

Découvrez comment réaliser facilement des engrais maison pour un jardinage plus écologique et économique. Voici 10 recettes d'engrais naturels pour prendre soin de vos plantes et de votre potager.

1. Le marc de café

Le marc de café est un excellent engrais naturel riche en azote, potassium et phosphore. Pour l'utiliser, il suffit de le mélanger à la terre ou de le saupoudrer directement sur le sol. Vous pouvez également l'ajouter au compost pour enrichir ce dernier.

Les avantages du marc de café :

Stimule la croissance des plantes

Éloigne les nuisibles comme les limaces et les fourmis

Améliore la structure du sol

2. Les coquilles d'œufs

Les coquilles d'œufs sont une source naturelle de calcium, un élément essentiel pour la croissance des plantes. Pour les utiliser, il suffit de les écraser et de les incorporer à la terre. Vous pouvez également les ajouter au compost.

Les avantages des coquilles d'œufs :

Renforcent les parois cellulaires des plantes

Préviennent les carences en calcium

Aident à lutter contre certaines maladies fongiques

3. Le purin d'orties

Le purin d'orties est un engrais naturel riche en azote, fer et oligo-éléments. Pour le réaliser, il suffit de faire macérer des orties dans de l'eau pendant plusieurs jours, puis de filtrer le mélange et de l'utiliser dilué pour arroser vos plantes.

Les avantages du purin d'orties :

Stimule la croissance des plantes

Renforce la résistance aux maladies

Éloigne les parasites

4. Le jus de cuisson des légumes

Le jus de cuisson des légumes est une source naturelle de minéraux et d'oligo-éléments. Pour l'utiliser, il suffit de le laisser refroidir et de l'arroser sur vos plantes. Veillez à ne pas utiliser de jus contenant du sel ou des épices.

Les avantages du jus de cuisson des légumes :

Fournit des nutriments essentiels aux plantes

Améliore la structure du sol

Récupération d'un déchet de cuisine

5. Les cendres de bois

Les cendres de bois sont une source naturelle de potassium, un élément essentiel pour la floraison et la fructification des plantes. Pour les utiliser, il suffit de les épandre sur le sol et de les mélanger à la terre. Veillez à ne pas en mettre trop, car elles peuvent rendre le sol trop alcalin.

Les avantages des cendres de bois :

Améliorent la floraison et la fructification

Corrigent l'acidité du sol

Récupération d'un déchet de chauffage

6. Le compost maison

Le compost maison est un engrais naturel riche en matière organique et en nutriments. Pour le réaliser, il suffit de mélanger régulièrement des déchets de cuisine (épluchures, coquilles d'œufs, marc de café…) et des déchets de jardin (feuilles mortes, tontes de gazon…).

Les avantages du compost :

Fournit des nutriments essentiels aux plantes

Améliore la structure du sol

Réduit les déchets ménagers

7. Le fumier

Le fumier est un engrais naturel riche en matière organique et en nutriments. Pour l'utiliser, il suffit de l'épandre sur le sol et de le mélanger à la terre. Veillez à utiliser du fumier bien décomposé pour éviter les odeurs et les risques sanitaires.

Les avantages du fumier :

Fournit des nutriments essentiels aux plantes

Améliore la structure du sol

Valorise un déchet agricole

8. Les algues marines

Les algues marines sont une source naturelle de minéraux et d'oligo-éléments. Pour les utiliser, il suffit de les rincer à l'eau douce pour éliminer le sel, puis de les mélanger à la terre ou de les ajouter au compost.

Les avantages des algues marines :

Fournissent des nutriments essentiels aux plantes

Améliorent la structure du sol

Récupération d'un déchet côtier

9. Le thé de compost

Le thé de compost est un engrais liquide obtenu en faisant macérer du compost dans de l'eau pendant plusieurs jours. Il suffit ensuite de filtrer le mélange et de l'utiliser dilué pour arroser vos plantes.

Les avantages du thé de compost :

Fournit des nutriments rapidement assimilables par les plantes

Stimule la vie microbienne du sol

Permet une utilisation optimale du compost

10. Les tontes de gazon

Les tontes de gazon sont une source naturelle d'azote, un élément essentiel pour la croissance des plantes. Pour les utiliser, il suffit de les épandre sur le sol en couche mince, ou de les mélanger à la terre ou au compost.

Les avantages des tontes de gazon :

Fournissent de l'azote aux plantes

Améliorent la structure du sol

Récupération d'un déchet de jardinage

3.8/5 - (13 votes)