Vie de couple : Trouvez les astuces pour surmonter les défis !

L'amour est un sentiment complexe qui passe par différentes phases. Découvrez les 5 étapes inévitables d'une relation amoureuse et comment les surmonter pour construire une relation saine et durable.

Tomber amoureux : la phase idéale

C'est la phase qui marque le début d'une relation, où nous idéalisons tout chez notre partenaire et où tout nous semble merveilleux. La sérotonine augmente, la séduction a déjà commencé, mais elle n'est pas encore terminée, nous montrons donc notre meilleure version. C'est une étape pleine d'attentions et de déclarations, dans laquelle tout fonctionne parfaitement. Cela dure généralement entre trois et 18 mois.

Petits affrontements : les premiers doutes

Une fois la phase initiale passée, commence une phase dans laquelle peu à peu nous désidéalisons notre partenaire et commençons à percevoir de petits défauts que nous n'avions pas vus jusqu'à présent. Ici surgissent les premiers doutes, car en voyant les faiblesses et les peurs, la déception apparaît. Nous réalisons que tout n'est pas aussi parfait qu'il y paraît, et c'est souvent là que nous mettons fin à la relation. Pour éviter cela, il est important de ne pas se précipiter et d'avoir une bonne communication. Il n'existe pas de couple parfait et il faut apprendre à vivre avec les défauts de l'autre.

Oppositions : la routine génère des tensions

Si la phase précédente est surmontée, la troisième est celle où les premières oppositions commencent à émerger. La routine génère des tensions et produit tout, depuis les petites disputes sans importance jusqu'aux disputes plus sérieuses qui peuvent détruire la relation. Nous accumulons les ressentiments et la colère, et « une petite fissure » se produit. Il faut ici se demander si nous sommes prêts ou non à nous engager et à accepter notre partenaire tel qu'il est réellement.

Équilibre : décider de la direction à prendre

La réponse à la question est généralement donnée au cours de la quatrième phase, qui se produit vers l'âge de 5 ans. C'est un moment décisif où nous décidons de la direction que nous voulons prendre avec notre partenaire. En plus de faire le point et de décider si notre relation nous rend vraiment heureux ou non, il est important de supposer que, si nous voulons continuer avec cette personne, il est temps de réparer « la petite fissure » qui est apparue dans la phase précédente. C'est une étape au cours de laquelle vous devez faire preuve d'une extrême prudence et d'une attention particulière pour renouer avec votre partenaire.

Confiance et sécurité : les bases solides

Et enfin, vient l'étape où la confiance et la sécurité commencent à s'établir. Nous sommes submergés par la certitude d'être avec la bonne personne et nous nous rendons compte que le temps que nous passons avec notre partenaire nous remplit de bonheur comme au premier jour. À ce stade, le couple a fait face à plusieurs crises et, surtout, ils sont toujours ensemble, on peut donc être assuré que les bases de la relation sont solides.

L'amour est une aventure qui passe par différentes étapes. Il est important de reconnaître ces phases et de comprendre qu'elles font partie du processus d'une relation amoureuse. En étant conscient de ces étapes, vous pourrez mieux les surmonter et construire une relation saine et durable avec votre partenaire.

