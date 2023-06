Voici comment détecter un menteur avec 80% de précision!

Démêlez le vrai du faux avec une méthode surprenante. Comment savoir si quelqu'un vous ment avec une fiabilité de 80%? Oubliez le langage corporel et les regards fuyants. Le secret réside dans les réponses aux cinq questions fondamentales.

Découvrir la vérité en cinq questions simples

Décortiquer la vérité d'un mensonge pourrait être aussi simple que de poser cinq questions essentielles. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Human Behaviour, l'attention portée aux réponses aux questions “Qui, Quoi, Quand, Où et Pourquoi” pourrait vous aider à démasquer un menteur avec une précision étonnante de 80%.

L'intuition et l'interprétation des signes non-verbaux semblent prendre le pas sur cette méthode. Pourtant, en se concentrant sur les détails d'une histoire et en posant les bonnes questions, il serait possible de déceler les incohérences dans le récit d'un individu qui ment.

“La vérité est dans les détails”, affirme l'expert

La détection des mensonges n'est pas une science exacte. L'objectif n'est pas de se fier aux signaux inconscients que la personne pourrait envoyer, mais d'adopter une approche méthodique en posant les questions appropriées. Comme l'explique Bruno Verschuere, le psychologue forense et auteur principal de l'étude, “Les personnes ne peuvent pas évaluer toutes ces signaux en si peu de temps, et encore moins les intégrer dans un jugement précis et véridique.”

Ce qui se passe lorsqu'une personne ment, c'est qu'elle ne parvient pas à intégrer spontanément les données qu'elle propose. Elle peut laisser des détails en suspens qui, si l'interlocuteur est attentif, pourraient l'amener à découvrir la vérité cachée derrière le mensonge.

Eviter les préjugés et les stéréotypes

Une autre complication pour distinguer le vrai du faux réside dans nos préjugés et stéréotypes personnels. Nous avons tendance à penser que tous les menteurs agissent de la même manière, ce qui peut souvent nous égarer. En nous concentrant sur les détails d'un récit plutôt que sur le comportement d'un individu, nous évitons de tomber dans ce piège.

“En situations de risque élevé, les gens enrichissent leurs mensonges avec des détails pour augmenter leur crédibilité,” expliquent les chercheurs. De plus, Verschuere ajoute que, “Une façon contre-intuitive de faire face à la surcharge d'informations est simplement d'ignorer la majeure partie de l'information disponible.” En d'autres termes, parfois, moins c'est plus.

Comment s'en sortir mieux que la moyenne?

Lors de plusieurs études menées sur 1 445 participants, les chercheurs ont constaté que ceux qui se fiaient uniquement à leur intuition ou qui analysaient un grand nombre de détails n'obtenaient pas de meilleurs résultats que ceux qui se concentraient uniquement sur les détails du récit.

La conclusion est claire: il vaut mieux utiliser une seule méthode pour détecter les mensonges que d'appliquer un raisonnement logique complexe ou de se fier à son intuition. Le niveau de détail et la profondeur des histoires sont les clés pour démasquer les mensonges.

