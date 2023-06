Votre chambre d’hôtel est-elle vraiment propre ? Ce que vous ne devriez jamais y trouver

Lorsque nous pénétrons dans une chambre d'hôtel, nous sommes souvent envahis par une sensation de tranquillité et de confort. L'ordre apparent, la propreté visible et l'esthétique soignée nous incitent à penser que tout est en place pour notre repos. Mais “rien n'est ce qu'il paraît à première vue dans les chambres d'hôtel”, alerte Primrose Freestone, professeure de microbiologie clinique à l'Université de Leicester, au Royaume-Uni.

Les germes se cachent partout : les meubles, les tapis, les rideaux, toutes les surfaces que vous touchez sont probablement couvertes de bactéries, de champignons et de virus laissés par les précédents clients. Malheureusement, ces micro-organismes indésirables ne disparaissent pas toujours avec le nettoyage, surtout si celui-ci est inefficace.

Votre ennemi invisible : Les micro-organismes lurking

Les virus, les germes et les insectes ne sont pas seulement présents dans les endroits évidents. Les boutons d'ascenseur et les poignées de porte, par exemple, sont des réservoirs de germes encore plus grands que vous ne le pensez. Même les hôtels les plus luxueux et les plus chers ne sont pas exempts de ce problème. Leur but premier est de faire en sorte que la chambre “semble” propre, plutôt que de l'être réellement.

Il n'est donc pas surprenant que les infections les plus courantes que les gens attrapent dans les chambres d'hôtel soient les virus gastriques (provoquant des diarrhées et des vomissements) et les virus respiratoires, comme le rhume, la pneumonie et même le COVID-19. C'est pourquoi il est crucial de se laver soigneusement les mains avant de manger et de ne pas toucher son visage avec des mains sales.

Comment discerner une chambre propre d'une chambre sale ?

Primrose donne également quelques astuces pour déterminer si une chambre d'hôtel est véritablement propre ou non. Paradoxalement, la salle de bains est souvent l'endroit le moins problématique, car elle est nettoyée plus soigneusement que le reste de la chambre. Toutefois, la professeure recommande de nettoyer la poignée de la porte et le verre de courtoisie avec du savon pour les mains.

En ce qui concerne la literie, il faut espérer que l'hôtel change les draps entre chaque client. Cependant, les couettes, les housses de couettes et les coussins ne sont probablement pas changés aussi régulièrement. Toutes ces surfaces peuvent abriter des virus potentiellement dangereux pour la santé. Une solution radicale serait d'emporter ses propres draps à l'hôtel, ou de demander qu'ils soient changés dès votre arrivée.

Le danger insoupçonné : Votre matelas

Le matelas est un autre point d'attention. La présence de punaises de lit est plus courante qu'on ne le pense. Ces insectes, bien qu'ils ne transmettent généralement pas de maladies, peuvent se transformer en véritable fléau en s'accrochant à vos bagages. Pour détecter leur présence, Primrose recommande d'inspecter le matelas et ses coutures, ainsi que la tête de lit, les tiroirs et les placards.

De même, le télécommande, le bureau, les interrupteurs et le téléphone sont des objets qui accumulent beaucoup de germes et qui ne sont pas souvent nettoyés. Les tapis et les canapés sont particulièrement difficiles à nettoyer et peuvent héberger acariens et bactéries.

Comment se protéger ?

Pour minimiser le risque d'infection, Primrose conseille de se laver les mains fréquemment, en particulier avant de manger ou de boire. Elle suggère également de ne pas toucher son visage avec des mains sales, de nettoyer les surfaces dures avec du savon ou des lingettes désinfectantes avant de les utiliser, et de ne jamais marcher pieds nus dans la chambre.

Ainsi, la prochaine fois que vous entrerez dans une chambre d'hôtel, ne vous fiez pas uniquement à l'apparence. Soyez conscient des risques potentiels et prenez les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité et votre santé.

