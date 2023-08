Vous voulez résoudre un Rubik’s Cube ? Découvrez les sept étapes pour y parvenir !

Il y a plus de 40 ans, le professeur hongrois Erno Rubik ne se doutait pas qu'il venait de créer le casse-tête le plus populaire de la planète. Près de 20 millions d'unités de ce jeu se vendent chaque année, mais est-ce que tout le monde est capable de le résoudre ?

Toutes ces ventes ont été causées par la difficulté de résoudre cette “énigme” et de faire en sorte que toutes les faces du cube soient de la même couleur. Cette difficulté était telle que même le créateur du casse-tête ne pouvait pas le résoudre. Rubik a mis près d'un mois à résoudre ce qu'il avait lui-même créé, allant jusqu'à douter de l'existence d'une solution.

Seulement un peu plus de 70% de la population mondiale a résolu cette énigme toute seule, la plupart des gens ayant besoin d'un tutoriel vidéo. Un défi qui a conduit la société Rubik à commercialiser plus de 500 modèles avec jusqu'à huit variantes différentes.

La solution

Il existe plusieurs méthodes pour résoudre le casse-tête du cube de Rubik, mais l'une d'entre elles consiste à le diviser en sept étapes. Le premier pas est de choisir la couleur avec laquelle on souhaite commencer. Le carré central ne bouge jamais, seuls les cubes autour se déplacent.

De même, il est important de distinguer les cubes qui sont des arêtes de ceux qui sont des coins. Les arêtes sont toujours situées sur les côtés alors que les coins se trouvent dans chaque coin.

Avant de commencer, il faut savoir qu'un cube de base a trois niveaux : supérieur, moyen et inférieur. Chaque niveau se déplace ensemble.

Comment commencer

Commençons à assembler notre cube de Rubik. Comme mentionné précédemment, la première étape consiste à choisir la couleur avec laquelle on souhaite commencer. Par exemple, si on choisit le blanc, il faut former une croix de cette couleur. On recherche les arêtes blanches sur le cube et on les rassemble toutes sur la même face pour former la croix.

La deuxième étape consiste à terminer la couleur blanche en plaçant un à un les quatre coins manquants. Une fois que la face blanche est complète, on passe à la troisième étape pour terminer le deuxième niveau du cube.

On doit placer les quatre arêtes, les quatre cubes latéraux qui ne correspondent pas en couleur, à notre niveau. On ne recherche pas les coins ni les centres, seulement les arêtes.

Une fois le niveau du milieu atteint, la quatrième étape consiste à former une croix sur la face opposée à la couleur avec laquelle on a commencé, dans ce cas le blanc. Autrement dit, si on commence par la face supérieure, on se dirige maintenant vers la face inférieure.

Une fois que l'on a la croix sur la dernière face, la cinquième étape se concentre sur les arêtes, elles doivent toutes être dans leur couleur respective. On doit s'assurer qu'au moins deux de ces arêtes soient correctement positionnées.

L'avant-dernière étape consiste à placer les coins dans leur couleur respective. Une fois que cela est fait, il suffit de tourner soigneusement les coins pour compléter le cube de Rubik.

Un processus compliqué

Au fil des années, des centaines de méthodes ont été développées pour résoudre ce casse-tête, mais celle-ci est la plus efficace à ce jour. Cependant, ce processus est considéré comme si difficile que depuis sa commercialisation, des associations ont été créées pour aider les personnes qui n'arrivent pas à le résoudre et qui développent une addiction.

Mais ne vous inquiétez pas, si ces sept étapes vous ont semblé compliquées, le site officiel de Rubik propose une section avec les solutions pour leurs cubes, vidéos incluses, pour vous permettre de résoudre le casse-tête le plus célèbre de la planète.

